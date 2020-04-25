الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مؤكداً أن ذلك سيكون عبر التنفيذ الصارم للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.وقال متحدث باسم النادي اللندني "سيسمح للاعبين بدخول ملاعب مركز التدريبات لندن كولناي الأسبوع المقبل".وقال : "سيظل دخولها محدودا ومُدارًا بعناية وسيتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات".وأضاف: "ستبقى جميع مباني كولناي مغلقة، وسيصل اللاعبون بمفردهم ويقومون بتدريباتهم الفردية ثم يعودون إلى منازلهم".وأصبح أرسنال هذا الأسبوع أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه من أجل تخفيض رواتبهم حيث وافق نجومه ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا على تخفيضها بنسبة 12،5 في المئة.وأوضح النادي اللندني أن هذا التخفيض سيكون ساري المفعول اعتبارا من أبريل الحالي، حتى لو وجب تسوية الوثائق التعاقدية في الأيام المقبلة".وأكد أن اللاعبين ستكون لديهم إمكانية استعادة الأموال التي سيتخلون عنها من خلال "تحقيق أهداف معينة في المواسم المقبلة".//انتهى//22:32ت م0139