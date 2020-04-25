الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوس مورافييسكي اليوم أن الدوري المحلي لكرة القدم، المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مستعد لمعاودة نشاطه في 29 مايو المقبل خلف أبواب موصدة.وقال مورافييسكي "لدينا خطة محددة من أجل الوصول إلى المباراة الأولى من ايكستراكلاسا (دوري الدرجة الاولى)، الذي قد يقام مع نهاية مايو"، قبل أن يحدد في وقت لاحق تاريخ 29 منه.وتابع خلال حديث مع الصحافيين "صافرة البداية لن تكون غداً والقرار اتُخذ بعد محادثات مع وزيري الرياضة والصحة ومع المؤسسات الرياضة.ويخضع اللاعبون للعزل منذ تعليق الموسم في منتصف مارس وسيعودون قريبا إلى التمارين وفق إرشادات صحية معينة.كما أعلن رئيس الوزراء عن إعادة فتح مركزي تدريب لرياضيي النخبة في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو الذي أرجئ إلى العام 2021.وبدءا من الرابع من مايو، ستتم إعادة فتح الملاعب الرياضية إلا أنه لن يسمح بتواجد أكثر من ستة رياضيين، فيما ستقام مباريات كرة المضرب في الملاعب غير المغلقة.// انتهى //22:32ت م0140