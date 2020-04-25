بغداد 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وذي قار والمثنى والسليمانية ودهوك وإربيل، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1763 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أبقى عدد حالات الوفاة الكلية على 86 حالة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة ورفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1224حالة.// انتهى //22:33ت م0141