الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار اليوم تخفيض راتبه دعماً لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال رونار في تغريدة على حسابه في تويتر :"قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".وأضاف "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".وعلق الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس #كورونا".وجاء قرار رونار بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي.// انتهى //22:34ت م0142