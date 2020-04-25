تبوك 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسانطلقت اليوم أولى مشاركات فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك، لإدارة حشود المتسوقين في عدد من المراكز التجارية بالمنطقة، بهدف حماية مرتادي المحال الغذائية من خطر انتقال العدوى، تحت إشراف مديرية الدفاع المدني بتبوك .وقال رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبدالرحمن بن نوح:" إن هذه المشاركة تأتي استشعاراً من الفريق بأهمية الدور التطوعي في مثل هذه الحالات لاسيما الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية بالمنطقة ، والتزاماً من الفريق بالمساعدة في تنظيم جميع الأعمال التي تجري من أجل حماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة فيروس كورونا كوفيد 19" .وأضاف : "لقد حرص الفريق قبل إنزال المتطوعين للميدان على تثقيفهم من خلال إقامة عدد من المحاضرات التعريفية والتوعوية عن بعد تحت عنوان "سلامة المتطوعين في الأزمات الصحية" استفاد منها ما يزيد عن 145 متطوعاً ومتطوعة قدمها في سلسلة محاضرات الدكتور هتان فهد الغبان"، مشيراً ألى أن المتطوعين يقومون بدور أساسي هذه الأيام من خلال ضمان تقديم أفضل الخِدْمات لمرتادي الأسواق وتعريفهم بطرق الوقاية الصحيحة للحماية من هذا المرض ، ومتابعة التباعد الاجتماعي بين المتسوقين ، ومدى التزام المراكز التجارية بالإجراءات الاحترازية وتقديم المساندة والدعم لتلك المراكز ، حيث يقوم المتطوع والمتطوعة بعمل الفحص البصري ، وتقديم خِدْماتهم للمتسوقين، وتوجيههم إلى الأماكن التي يرغبون بالوصول إليها بشكل يضمن تباعدهم داخل تلك الأسواق.وأبان رئيس مجلس الإدارة أن الفريق ومن خلال مشاركاته في هذه الأزمة قد عمل مؤخراً على إجراء المسح البصري لمراجعي ومنسوبي شرطة منطقة تبوك، وتوزيع المياه على رجال الأمن في شوارع المنطقة وَفْق إجراءات احترازية عالية ، كما سيقوم الفريق إلى جانب مشاركته اليوم بالتعاون مع قسم الأمن والسلامة بمديرية الدفاع المدني بتتبع التزام المحال التجارية ودور الإيواء بالإجراءات الوقائية داخل منشآتها، ومدى التزامهم بوسائل الأمن والسلامة التي أقرتها المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن الفريق يعمل في هذه المرحلة المهمة على إشعار المتطوع بأهمية دوره تجاه خدمة المجتمع ، وتنمية قدراته ومواهبه وإبداعاته بجميع الوسائل المتاحة.وأكد أن رؤية الفريق ترتكز على أن يكون رائداً في مجال العمل التطوعي على مستوى المملكة، ونشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتأهيل وتحفيز كوادره ودعم المبادرات التطوعية وترسيخ العمل الاحترافي التطوعي بين أفراد المجتمع من خلال وسائل متنوعة وبأساليب حديثة تغطي أكبر الأحداث الفنية والشبابية بمنطقة تبوك .// انتهى //22:40ت م0143