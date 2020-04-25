مكة المكرمة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأطلقت محافظة الجموم ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة اليوم مبادرة "مشروع تكافل الجموم" لتفطير ألف صائم يومياً والذي تُنفّذه الجمعية الخيرية بمدركة (غيث ) بالشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية بالجموم ( سخاء) وجمعية التنمية الأسرية بالجموم وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجموم وفريق لننهض التطوعي استمراراً لحملة #براً_بمكة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وتتمثل المبادرة في تفطير ألف صائم بمحافظة الجموم من الأسر المحتاجة والمتعففة والمتضررة من حظر التجول والمقيمين طيلة شهر رمضان المبارك وسوف يكون توزيع هذه الوجبات للصائمين بمنازلهم عن طريق الفرق التطوعية الرسمية وفق الاشتراطات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتكامل والتنسيق بين الشركاء والداعمين .// انتهى //22:47ت م0146