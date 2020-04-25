جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزير أمير منطقة جازان، جميع إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالعمل على سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وفقا للتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن خدمة المواطن والمقيم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتقنية .وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، بأن سمو أمير منطقة جازان كلف وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالعمل بنظام المناوبات خلال شهر رمضان المبارك ممن يتطلب تواجدهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.وبين الزائري أن سمو أمير المنطقة شدد على أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر جميع الأنظمة الإلكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الإمارة وعن طريق نظام أبشر، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.وأفاد مدير العلاقات العامة بالإمارة أن الخِدْمات الإلكترونية تشمل خِدْمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عدد من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بجميع المحافظات، وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مقر الإمارة، حرصاً على سلامة المواطن والمقيم بما يسهم في الحد من انتشار جائحة كورونا " كوفيد-19"، راجياً من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد للجميع، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //22:50ت م0148