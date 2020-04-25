عرعر 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية معافى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية اليوم مبادرتها الطبية بعنوان " ساعة إقلاع" والتي تهدف إلى مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين .وأشارت الجمعية أنه يمكن التواصل عبر الرقم المخصص للمحادثات الفورية الذي يشرف عليه مختصون في الجانب التوعوي والعلاجي .وأوضح رئيس جمعية "معافى" الدكتور رضا بن قبلان العنزي أن هذه المبادرة جاءت تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتقليل من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك للتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات ، ذلك بخدمة المجتمع عن طريق تفعيل دور التواصل التقني .// انتهى //23:28ت م0154