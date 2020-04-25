عرعر 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واستواصل الحملة الوطنية " مجتمع واعٍ" أعمالها بمدينة عرعر والتي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية اليوم الثالث لها بتوزيع حقائب على رجال الأمن بالميدان .وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد بن مرضي العنزي أن عدد المتطوعين في الحملة بلغ 65 متطوعاً يقدمون جهودهم خلال أكثر من 487 ساعة ، واستفاد منها 2900 مواطن في نقاط الفرز وقدموا من خلالها 1300 حقيبة صحية وأكثر من 280 وجبة للأبطال المشاركين من متطوعين ورجال الأمن والصحة , مبيناً أن المتطوعين طبقوا كل الإجراءات الاحترازية خلال الحملة من باب التوعية من فيروس كورونا.// انتهى //23:28ت م0155