نجران 02 رمضان 1441هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسوزعت جمعية "رفقاء" لرعاية الأيتام بمنطقة نجران، 1080 سلة غذائية رمضانية على الأيتام المستفيدين من الجمعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز القحطاني، أن توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك تعزيزاً لدورها المجتمعي، وضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" التابع للصندوق المجتمعي.// انتهى //23:29ت م0156