المدينة المنورة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جانباً من التزام الأسواق والمحال الغذائية بالمدينة المنورة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وتضطلع مختلف هذه الأسواق والمحال بتطبيق هذه الإجراءات من خلال وضع وحدات خاصة للتعقيم على مداخل السوق، إلى جانب حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق بشكل مستمر، وكذلك تطهير عربات التسوق وتعقيمها.// انتهى //23:29ت م0157