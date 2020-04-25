عرعر 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسبتوجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية نفذ النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة أمس مسابقة ثقافية وترفيهية في شهر رمضان المبارك لأهالي منطقة الحدود الشمالية بعنوان " الزم مكانك وفكر مع أبنائك " ، والتي تأتي ضمن مبادرة " عينين برأس" .وتهدف المسابقة لاستثمار أوقات الأهالي بما هو مفيد ومسلٍّ ونافع أثناء فترة منع التجول الجزئي الذي جاء للحد من منع انتشار فيروس كرونا المستجد، وتعزيز مهارات البحث لدى أبناء المنطقة وتحفيزهم لرفد مخزونهم المعرفي بشكل مستمر، حيث تستمر المسابقة طوال شهر رمضان المبارك وخصصت لها مبالغ مالية يومية للفائزين .// انتهى //23:34ت م0159