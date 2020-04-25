تبوك 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسوزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم " بمنطقة تبوك بالتعاون مع جميعة محافظة البدع الخيرية، الدفعة الثانية من المساعدات الرمضانية على أسر النزلاء بالمحافظة.وأوضح المدير التنفيذي للجنة بتبوك عبدالرحمن بن نبات، بأنه تم تسليم مبلغ 500 ريال نقداً لكل أسرة، وبمجموع يصل إلى 9500 ريال استفادت منه 19 أسرة من أسر النزلاء.وقال المدير التنفيذي :" إن الهدف من توزيع هذه المبالغ هو إدخال السرور وسد جزء من احتياجات هذه الأسر والتخفيف عنهم مع بداية شهر رمضان المبارك، مما سيكون له أثر إيجابي عليهم، داعيا رجال الأعمال بالمنطقة والموسورين ومحبي الخير دعم اللجنة للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإيصال خِدْماتها للمستهدفين من جميع برامجها// انتهى //23:51ت م0160