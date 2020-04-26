محايل 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستفقد رئيس مركز عبس التابع لمحافظة المجاردة محمد بن سفر الشهراني مساء اليوم نِقَاط الضبط الأمني المنتشرة في الشوارع ، المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول بالمركز، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.والتقى "الشهراني " بمنسوبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القائمين على تنفيذ أمر منع التجول بالمركز، مثنياً على الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية وتضحياتهم لخدمة الدين والمليك والوطن، وحرصهم بالمحافظة على أمن وسلامة وصحة المجتمع، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من القيادة الرشيدة التي تجسد حرصها على سلامة المواطن والمقيم ، داعياً الجميع إلى الاستمرار بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات تجاه منع التجول والبقاء في المنازل وقت ساعات المنع ، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة بما يضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه .// انتهى //00:14ت م0161