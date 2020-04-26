قلقيلية 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المطاطي أحدهم في الرقبة، والآخر في الوجه، نقلا إثرها إلى المستشفى.//انتهى//00:30ت م0162