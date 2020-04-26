بانجول 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واستبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 9 ملايين يورو، لدعم جهود غامبيا في مواجة فيروس كورونا المستجد .ونقلت وكالة غامبيا للأنباء عن مندوب الاتحاد الأوروبي لدى غامبيا إتيلا لاغوس، أن المبلغ سيوجه أيضًا لدعم تحقيق هدف التنمية متوسط المدى في غامبيا، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي سيسهم في التخفيف بسرعة من احتياجات الميزانية الأكثر إلحاحًا للحكومة في سياق أزمة فيروس كورونا، ويدعم في الوقت نفسه الإصلاحات السياسية الجارية في البلاد.// انتهى //00:31ت م0163