تبوك 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسسخرت جامعة تبوك ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد إمكانياتها لضمان سير عملية أداء الطلاب والطالبات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام والتي تنطلق غدا من خلال استحداث غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور علي بن نازل الشمري في تصريح له بأن اهتمام الجامعة بمصلحة الطلاب والطالبات، وتوفير جميع الوسائل التقنية والفنية الممكنة لضمان سير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتهابكل يسرٍ وسهولة، يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.وقال : إن العمادة استحدثت غرفة عمليات على مدار الساعة داخل عمادة التعلم الإلكتروني مكونة من فرق عمل رئيسة تضم نخبة مميزه من المهندسين والمهندسات تشمل الدعم الفني والتدريب والمتابعة، وذلك لضمان تحول سلس في عملية الاختبارات الإلكترونية، مشيرا إلى أن اختبارات طلاب وطالبات برنامج الانتساب المطور والتي انطلقت الأسبوع الماضي بكل سلاسة ودون أي مشاكل تذكر، متوقعا أن يصل إجمالي عدد من يؤدون الاختبارات الإلكترونية في الجامعة خلال الأسابيع القادمة إلى 31 ألف طالب وطالبة حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.واستعرض عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد مؤشرات الأداء الإلكترونية وأبرز ما تم قياسه من الأعمال بواسطة هذه المؤشرات خلال فترة التحول للتعليم عن بُعد وذلك انتقال من المتابعة التقليدية إلى الإلكترونية ، حيث بلغ عدد الفصول الافتراضية المفتوحة 90,352 فصلاً افتراضياً، كما بلغت المحاضرات المسجلة 40,076 محاضرة مسجلة خلال تلك الفترة، وقد تزامن مع فترة التحول إطلاق العمادة لـ 33 ورشة تدريبية موجهةً لجميع أعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على نظام التعليم الإلكتروني بإجمالي عدد حضور بلغ إلى 9572 متدربا.وقامت العمادة خلال هذه الفترة بنشر ثقافة التعليم عن بُعد بين الأعضاء والطلاب حيث بلغ عدد الرسائل النصية المرسلة 129,782 رسالة , و 38 دليلًا مصورًا، فهذه المؤشرات تعطي قيمة فريدة للمسؤولين لتقييم التقدم المسجل في سير العمل.// انتهى //00:58ت م0169