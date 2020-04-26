جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لمحافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني وأفراد أسرته، في وفاة شقيقهم محمد بن سعد الشهراني -رحمه الله- الذي توفي مساء أمس إثر حادث مروري.وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهته عبر محافظ فيفا وجميع أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم ، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم، داعيا الله عزوجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه الصحة والعافية وأن لا يريه أي مكروه.// انتهى //01:39ت م0176