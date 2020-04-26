الرياض 2 رمضان 1441هـ الموافق 25 إبريل 2020م واسقدّمت وزارة الصحة تواصلاً لجهودها واستمراراً لرسائلها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا عدداً من النصائح بمناسبة شهر رمضان المبارك, ضمن حملتها التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية"عش بصحة" وحسابها في "تويتر" LiveWellMOH@ بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها باستمرار، واستخدام سجادة صلاة فردية وعدم مشاركتها مع الآخرين، إضافة إلى ممارسة الرياضة بحسب العمر والحالة الصحية، وترك مسافة بين كل شخص وآخر لاتقل عن مترين.كما أوضحت "الصحة" أهمية تنظيف ومسح الأدوات والأسطح، واستعمال المنديل عند العطاس والسعال والتخلص منه في أقرب سلة مهملات، وتجنب المصافحة، إلى جانب شرب السوائل خاصة الماء، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.// انتهى //01:46ت م0178