بريدة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستشهد الأسواق والمراكز التجارية والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمنطقة القصيم وفرة كبيرة في منتجات اللحوم والبيض وبكميات مثالية ، وسط خطط وقائية واحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.وخلال جولة "واس " المصورة في عدد من المتاجر بمنطقة القصيم يلحظ توفر منتجات اللحوم بأنواعها والبيض وبأسعار ملائمة ومعتدلة ، الذي يؤكد توفر المخزون من هذه المنتجات ، لاسيما مع وجود خيارات وتنوع في المنتجات المحلية والمستوردة التي تلبي احتياجات المستهلكين في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات خلال شهر رمضان المبارك.وأبدى عدد من المتسوقين رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق والمحلات التجارية، وأهمية الإجراءات الاحترازية التي تنفذها أمانة منطقة القصيم والجهات ذات الاختصاص ، معربين عن رضاهم لوفرة كافة الاحتياجات التي يتطلبونها وخاصة منتجات اللحوم والبيض التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الأيام.كما كثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة جولاته الرقابية على الأسواق والمحلات للتأكد من توفر منتجات اللحوم والبيض بها و لضبط الأسعار وعدم ارتفاعها .// انتهى //02:23ت م0182