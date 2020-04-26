جيزان ٠٢ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٠م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان - عن بعد - مساء اليوم عدداً من المبادرات التي تنفذها عدد من الجمعيات الخيرية ولجان التنمية ومجلس الجمعيات الفرعي بجازان لمساعدة الأسر المستحقة بجميع محافظات ومراكز المنطقة.واستمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن المبادرات التي دُشنت وتنفذها الجمعيات الخيرية بجازان وصبيا وبيش وفرسان وهروب ومركز الحكامية إضافة للمجلس الفرعي للجمعيات الخيرية بالمنطقة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش لتوزيع أكثر من ٢٠٠٠٠ سلة غذائية و ٧٠٠٠٠ كيس من الدقيق و٨٠٠٠٠ كرتون من التمور بقيمة إجمالية بلغت ١٣مليوناً و٣٦٠ ألف ريال سيتم توزيعها على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعيات والمقيمين بالمنطقة.وأكد سمو نائب أمير المنطقة عن سعادته بتدشين هذه المبادرات في تقديم العون والمساعدة للأسر المشمولة بتلك المساعدات، موجهاً الجميع بتقديم المزيد ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم بالمنطقة.حضر التدشين من خلال الاتصال المرئي وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ورؤساء الجمعيات ولجان التنمية المشاركة في تنفيذ المبادرات، راجياً العون والتوفيق للجميع.// انتهى //02:54ت م0185