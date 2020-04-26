المدينة المنورة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستواصل فرق التقصي الوبائي بصحة المدينة المنورة جهودها في حملة المسح النشط للكشف على مواقع سكن العمالة ضمن الخطط الاستباقية.وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.// انتهى //04:03ت م0189