سول 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تأكيد اصابة 10 أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الامراض والوقاية منها اليوم الأحد أنه لليوم الثامن على التوالي يبقى عدد الحالت في حدود 10 حالات، وبذلك يرتفع اجمالي المصابين إلى 10 آلاف و728 شخصا.وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الـ10 إصابات الجديدة، كانت 9 حالات وافدة من الخارج، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط انتقلت فيها العدوى محليا بمدينة دايجو.وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 242 حالة. ولم تسجل أي حالة وفاة خلال يومي الخميس والجمعة.// انتهى //06:33ت م0004