الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من آل سعيد.أمر ملكي يتصدى لمخالفات التمويل.كبار العلماء: كلمة خادم الحرمين ضافية ومؤثرة وذات معان إيمانية ومشاعر أبوية.فيصل بن بندر يدشّن مبادرة "من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب".أمير القصيم يهنئ القيادة ومشايخ المنطقة بشهر رمضان.فيصل بن سلمان يوجه بمضاعفة الجهود الخدمية والخيرية والاحترازية.«دول العشرين».. إجراءات عملية لحماية «مستقبل الموظفين».المملكة من أفضل دول العالم في التعامل مع كورونا.تدشين مصلى الإمام الجديد بالحرم المكي.أسواق المدينة تستقبل رمضان بوفرة السلع الغذائية.وكالة المسجد النبوي: إحالة سفر الإفطار إلى مبادرة خير المدينة."العنود الخيرية" توزع 8500 سلة غذائية في رمضان.جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة رمضان "أنا أقدر وأنت تقدر".وأبوالغيط يتلقى رسالة من غوتيريس يرفض فيها ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.السفير الأسترالي يهنئ المملكة بحلول رمضان المبارك.استنفار عالمي لإيجاد لقاح يقضي على «كوفيد - 19».// يتبع //06:40ت م0005