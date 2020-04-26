وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مشاهد مشرفة ) : تحقق المملكة تحت مظلة رؤية 2030 قفزات متوالية في سجلها الدولي المشرف، وباتت تتمتع بأبعد نقطة من ثقة العالم في خبراتها وإمكاناتها «الاستثنائية»، التي تجعل منها دولة ذات ثقل ومكانة مرموقة، قادرة على إيجاد الأفكار والمبادرات التي تدفع مسيرة العالم إلى الأمام، وتساعده على تجاوز مشكلاته ومواجهة تحدياته.ورأت أن كل الخطوات التي خطتها المملكة منذ زمن الرؤية، تؤكد أنها تتغير إلى الأفضل على كل المستويات، وهذا التغير يحدث بوتيرة متسارعة وشاملة، تشير إلى أن السعودية قادمة -لا محالة- إلى صدارة المشهد الدولي، كدولة محورية، لها صوت مسموع ورأي يُعتد به في المحافل الدولية.وقالت: ولعل من ثمرات رؤية 2030 أنها جعلت العالم يرى الوجه الآخر للمملكة، باعتبارها دولة تتمتع بمجموعة من القيم والمبادئ والثوابت التي تُعلي من شأنها، من خلال ما تملكه من أفكار ورؤى جديدة، ومن هنا لم يكن غريباً مطلقاً أن تحصل المملكة على مقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من العام 2021 - 2024م وفي لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPC) للفترة من العام 2021 - 2023م، بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في انتخابات شفافة جرت عن بُعد في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك قبل يومين.وبينت أنه عندما نجمع مشهد انتخابات الأمم المتحدة، إلى مشاهد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الاقتصادية، على مستوى القادة ووزراء المالية وأخيراً وزراء الصحة، وما أقدمت عليه في الأسابيع القليلة الماضية من خطوات ومبادرات لدعم دول العالم من حربها مع فيروس كورونا المستجد، وإنعاش الاقتصاد الدولي، نتأكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق كل طموحات رؤية 2030م، هذه الطموحات لن تقف عند حد معين، وإنما هي مستمرة ومتواصلة إلى أن تصبح المملكة في صدارة المشهد الدولي، ومثل هذا الطموح يتحقق بخطوات مدروسة وبشكل متدرج، يؤكد أن المملكة تعلم جيداً ماذا تفعل وماذا تريد.وختمت:التغير الذي تبدو عليه المملكة اليوم أمام العالم، تقف خلفه جهود كبيرة وضخمة، قاد مسيرتها ولاة الأمر في تحد وإصرار واضحين منذ الدقيقة الأولى لإعلان رؤية المملكة في شهر أبريل من العام 2016، ومنذ هذا التاريخ والمملكة تحقق فترة بعد أخرى هدفاً من أهداف الرؤية في كل المجالات والاتجاهات، وسط ترقب دولي، يبدي اندهاشه وإعجابه مما تجنيه السعودية وشعبها من ثمار تلك الرؤية بكل هذه الجدية.// يتبع //06:44ت م0006