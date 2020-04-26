الخرطوم 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان وزارة الصحة السودانية أمس، تسجيل 39حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 213 حالة.وأشارت إلى موافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس على الطلب المقدم من الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة سياسية جديدة في مايو المقبل.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس عملياتها العسكرية واعتداءاتها على المدنيين في اليمن، وذلك غداة إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع اليمني.وأبرزت رفض الأمم المتحدة للتوجهات الإسرائيلية لإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية.وقالت صحف اليوم إن قوات الجيش الجزائري بمحافظة اليزي ألقت القبض على إرهابي، كان قد التحق بالجماعات الإرهابية منذ 8 سنوات.ونقلت صحف السودان عن منظمة الصحة العالمية، أمس إنه "لا دليل" حالياً على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:17ت م0019