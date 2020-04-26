القاهرة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن استعادة بلاده كامل ترابها الوطني وتحرير سيناء جاء بعد معركة كفاح ونضال خاضته مصر على كل الجبهات لتحرير سيناء.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها فيما خرجت من المستشفيات و307 حالات وفاة.ونوهت الصحف إلى أن العالم شهد ارتفاعا طفيفاً في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا أمس، حيث بلغ عدد المصابين 82 ألف حالة مقارنة بـ 3ر80 ألف حالة أمس الأول لتتجاوز الحصيلة 2 مليون و790 ألف حالة، معتبرة ذلك مؤشر يدعو للتفاؤل على انحسار الوباء.ولفتت الانتباه إلى استمرار المعارك في اليمن بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران في عدد من المناطق اليمنية وخصوصا بمحافظة الضالع، وذلك رغم إعلان التحالف العربي عن تمديد وقف إطلاق النار من جانبه لمدة شهر.وسلطت الصحف الضوء على تفاقم أزمة تدهور الليرة اللبنانية لمستويات قياسية غير مسبوقة بعد أن وصل سعر الليرة إلى 3625 للدولار، واندلاع تظاهرات أمام مصرف لبنان المركزي فرع مدينة صور للتنديد بالسياسات المصرفية.وتحدثت عن المستجدات العسكرية في ليبيا المتزامنة مع دعوة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى ضرورة البدء في هدنة إنسانية .// انتهى //11:17ت م0020