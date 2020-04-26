الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:26ت م0022