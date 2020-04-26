الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:26ت م0023