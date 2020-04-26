بغداد 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الخطوات التي قطعتها الحكومة الجديدة التي كلف مصطفى الكاظمي بتشكيلها, لاسيما ما يتعلق باعتراضات عدد من الكتل السياسية على المرشحين لشغل بعض المقاعد الوزارية, في وقت يسعى عدد من البرلمانيين لتشكيل جبهة برلمانية رافضة للحكومة الجديدة.وتحدثت الصحف عن حظوظ نجاح أو فشل تمرير حكومة الكاظمي في مجلس النواب، منوهة بأنه لم يعدّ أمامه سوى فرصة أخيرة لإجراء تغيير على أسماء المرشحين لشغل الوزارات، في ضوء مطالبات الكتل السياسية, ومدى رضوخ المكلف لهذه المطالب.وأبرزت صحف الأحد المشاورات المتواصلة التي يجريها الكاظمي مع ممثلي الكتل السياسية للتوصل إلى حلول توافقية في هذا المجال لاسيما بعدما تم الاتفاق على استبدال وتغيير أسماء غالبية المرشحين، بشكل خاص أولئك الذين شغلوا مقاعد وزارية سابقة في حكومتي عبد المهدي والعبادي.// انتهى //11:39ت م0025