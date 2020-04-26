رام الله 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس "كورونا" حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 495 إصابة.وأشارت صحف اليوم إلى إعلان وزارة الخارجية والمغترب الفلسطينية، إن عدد الإصابات بين صفوف الجالية الفلسطينية في عديد الدول، أرتفع إلى 1070 إصابة، بينهم 53 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ.وأولت صحف الصباح اهتمامًا لتحذيرات منظمة التعاون الإسلامي من خطورة قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بتنفيذ إجراءاتها الأحادية بما في ذلك محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة في أراضي دولة فلسطين.وسلطت الصحف الضوء على تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه ضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية، وذلك في رسالة لأمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن استمرار اعتقال الطالب من جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن في معتقل المسكوبيه بمدينة القدس المحتلة، رغم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا، هو خرق فاضح للقانون الدولي.// انتهى //11:42ت م0027