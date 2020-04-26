جيزان 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:01ت م0031