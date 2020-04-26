تونس 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية المغربية في ضوء المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس التونسي قيس سعيَد والعاهل المغربي الملك محمد السادس، تناولت الأوضاع الصحية في كل من البلدين في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا.وأوردت إعلان وزارة الصحة التونسية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 939 حالة إصابة، وارتفاع كذلك عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 207 حالة.ورصدت تواصل المعارك في ليبيا وخاصة حول العاصمة طرابلس، في الوقت الذي كان يتوقع فيه أن تنخفض وتيرة الاقتتال لأسباب إنسانية بعد أن غزا فيروس كورونا العالم، ورغم الدعوات الأممية المتكررة لوقف الاقتتال حتى يسمح للجهاز الطبي بالتفرغ لمواجهة انتشار الفيروس.ونقلت مطالبة السلطة الفلسطينية بعقد اجتماع "افتراضي" طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية، تجاه نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك غداة الاتفاق مسؤولين إسرائيليين معنيين بتشكيل حكومة جديدة، بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع شهر يوليو المقبل.وكتبت صحف اليوم أن المناوشة الأخيرة بين السفن الحربية الأمريكية والزوارق الإيرانية المسلحة في مياه الخليج، أثارت مخاوف حقيقية من صدام أمريكي إيراني وشيك ستكون نتائجه كارثية على الطرفين وعلى المنطقة كلها.وتطرقت إلى فحوى بيان لمنظمة الصحة العالمية، قالت فيه إنه لا دليل حاليًا على أن المتعافين من مرض "كوفيد-19" ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //12:04ت م0032