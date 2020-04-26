نجران 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تبني إجراءات استباقية مكثفة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم من خلال احتوائه ومنع انتشاره، وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام ومسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.جاء ذلك خلال اطّلاع سموه على التقرير المرفوع لسموه من مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان، الذي تضمن تنفيذ الفرع لعدد من الجولات الرقابية التفتيشية منذ بداية منع حظر التجول وحتى الآن للتأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية والمخزون وسلاسل الإمداد، إضافة إلى التأكد من استقرار أسعار السلع، حيث بلغت عدد الجولات الرقابية التي نفذها الفرع في كافة منافذ البيع بالمنطقة ومحافظاتها 5165 جولة، فيما تم تلقي 1170 بلاغاً وتم رصد 286 مخالفة.وأشاد الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يبذلها منسوبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة، مؤكداً سموه على متابعة عدم رفع الأسعار وعدم استغلال هذه الجائحة ومتابعة ذلك بشكل دائم، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها وأن يرفع هذه الجائحة عن بلادنا وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة وشعبها النبيل.// انتهى //13:18ت م0048