حائل 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعلنت جامعة حائل اليوم عن بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا الدبلوم العالي والماجستير للعام الجامعي 1442هـ، الذي يستمر حتى 16 رمضان 1441هـ) من خلال الرابط التالي:http://adm-ma.azurewebsites.net/Default.aspx .وحددت عمادة الدراسات العليا بالجامعة البرامج المتاحة للتقديم في درجة الماجستير للطلاب والطالبات وشملت ماجستير اللغة والنحو والصرف والآداب والنقد والبلاغة ونظم المعلومات الجغرافية GIS والعقيدة والمذاهب المعاصرة والمناهج وطرق التدريس - عام- والإرشاد النفسي المدرسي والقيادة التربوية ومناهج وطرق التدريس -الرياضيات- ومناهج وطرق التدريس -اللغة العربية- وتقنيات التعليم وعلم التمريض -تمريض الطوارئ- والقانون التنفيذي والصحة الإلكترونية التنفيذي وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات التنفيذي وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض و الرياضيات المالية التنفيذي وعلوم وتقنيات النانو والعلوم في الأحياء والعلوم في الكيمياء والأشعة التشخيصية والتغذية العلاجية والموارد البشرية التنفيذي وإدارة الأعمال التنفيذي EMBA والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي التنفيذي وهندسة وإدارة الجودة التنفيذي.كما حددت الجامعة البرامج المتاحة للتقديم في درجة الماجستير للطلاب ماجستير الفقه وماجستير أصول الفقه وماجستير الهندسة الكهربائي و إدارة المنظمات غير الربحية التنفيذي -NGOS- .وأعلنت العمادة عن برامج الدبلوم العالي للطلاب والطالبات في دبلوم الموارد البشرية ودبلوم الأمن السيبراني ودبلوم المحاماة " للطلاب".وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني أن عملية القبول في البرامج تتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قِبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية, مبيناً أنه سيكون هناك اختبار تحريري ومقابلات شخصية تقدمها الأقسام للمتقدمين على أن يتم تحديد موعدها بعد الانتهاء من فترة التقديم وإعلان المقبولين مبدئيًا على موقع الجامعة الإلكتروني وحسابات الجامعة الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.// انتهـى //13:22ت م0050