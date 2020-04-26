طرابلس 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، خلو 42 عينة عشوائية من فيروس كورونا المستجد، ليتوقف عدد المصابين في ليبيا عند 61 إصابة.وأوضح المركز في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم العينات، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من الفيروس.كما أعلن المركز عن تعافي 4 مصابيين جدد ليصل عدد المتعافين إلى 18 شخص متعافي.// انتهى //13:22ت م0051