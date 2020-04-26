العارضة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسانطلقت مساء أمس، البرامج الرمضانية التي تنظمها " عن بعد " الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العارضة، خلال شهر رمضان المبارك .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن حسين اللغبي، أن البرامج الرمضانية بالجمعية، تشمل برنامج دوحة القرآن عبر حلقات افتراضية لمراجعة القرآن الكريم للطلاب المتميزين بمشاركة 39 طالبًا، ومبادرة "وليسعك بيتك" لتصحيح التلاوة ومراجعة الحفظ بمشاركة 36 مشاركًا من الرجال و 159 مشاركة من النساء، بالإضافة إلى" المقرأة الإلكترونية " من خلال حلقات الإقراء والإجازة الافتراضية بمشاركة 11 دارسًا، فضلًا عن برنامج "المُدارسة الرمضانية" لمراجعة الحفظ حيث يشارك فيه 18 من خاتمي كتاب الله الكريم .وأثنى اللغبي على اهتمام المشاركين والمشاركات وحرصهم على استثمار أوقاتهم خلال شهر رمضان المبارك عبر الالتحاق بالبرامج التي أطلقتها الجمعية " عن بعد " خلال الشهر الكريم .// انتهى //13:28ت م0053