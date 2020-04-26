بغداد 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسسير العراق 30 رحلة استثنائية على مـتن طـائرات الناقل الوطني"الـخـطـوط الـجـويـة العراقية" خلال الأسبوع الماضي لإعـادة العراقيين العالقين في عدد من دول العالم.وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان لها اليوم أن الرحلات الجوية الثلاثين استهدفت إجـلاء العـراقـيـين العالقـين فــي 12 دولة ، مشيرة إلى أن تسيير الـرحلات تم بالتنسيق مع خلية الأزمة الحكومية، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووزارتي الخارجية والصحة.// انتهى //13:31ت م0055