الريث 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث اليوم، توزيع "715 " سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مسفر بن أحمد السلمي، أن السلال الغذائية التي استفاد منها " 433 " أسرة تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك , مبيناً أن عدة فرق تطوعية شابة أسهمت في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها بمختلف القرى التابعة للمركز ، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.وأشار السلمي إلى أن الجمعية قامت خلال الاسبوع الحالي بتوزيع " 800 " كرتون من التمر الفاخر، وإيداع أكثر من 370000 ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام والأرامل وغيرهم من المستفيدين من خدمات الجمعية.// انتهى//13:36ت م0056