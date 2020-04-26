بروكسل 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسأعلنت الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها كرواتيا حالياً في بيان صحفي أن اجتماع قمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وست دول من غرب البلقان سيعقد عن بعد ( على الإنترنت ) يوم 6 مايو المقبل.وكان القادة الأوروبيون اتفقوا على تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي - غرب البلقان - التي كان من المقرر عقدها في غرب في أبريل بسبب وباء الفيروس المستجد.وقالت نشرة صحفية للحكومة الكرواتية إن 6 دول في غرب البلقان ستحضر الاجتماع عبر الفيديو.وألغت كرواتيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في النصف الأول من عام 2020 ، جميع الأحداث والاجتماعات رفيعة المستوى بعد أن تسببت القيود الوبائية وحظر السفر المفروض منذ مارس في شل الحياة العامة والأنشطة السياسية في معظم أنحاء أوروبا.ومن المتوقع أن تضع قمة زغرب خارطة طريق حول عملية الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي لستة من دول غرب البلقان وتعطي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع شمال مقدونيا وألبانيا، وهي من الأهداف المعلنة لرئاسة كرواتيا للاتحاد الأوروبي، قبل تولي ألمانيا المسؤولية في 1 يوليو المقبل.// انتهى //13:36ت م0057