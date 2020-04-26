بيروت 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسحثت الأمم المتحدة في لبنان على العمل الجماعي للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الأطفال والشباب اللبنانيين .وأعلنت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم ، أنها تقدم الدعم لوزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الزراعة، من بين شركاء آخرين في لبنان، عبر تطوير حلول بديلة لإغلاق المدارس لضمان عدم توقف العملية التعليمية .وأشارت إلى أن وكالات الأمم المتحدة في لبنان تساعد في إعداد حلول التعلم الشاملة عن بعد ونشرها، لافتة الانتباه إلى أن دعم التعلم عن بعد يشمل أنشطة تعتمد على التكنولوجيا لإنتاج دروس التعليم تعنى بمرحلتي ما قبل التعليم الابتدائي والأساسي، إضافة إلى مواد ترفيهية وأخرى تعنى بالتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والوعي الصحي، مخصصة للطلاب وأولياء الأمور.// انتهى //13:40ت م0058