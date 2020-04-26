جيزان 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة بمنطقة جازان وفرة كبيرة في العرض والتنوع في الأصناف، وسط إقبال اعتيادي من قبل السكان لأخذ احتياجاتهم خلال ايام شهر رمضان المبارك.وتابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها على سوق ومحلات بيع الفاكهة والخضروات في مدينة جيزان و المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة وفرة في المعروض من الفاكهة والخضروات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين لتوفر كل المتطلبات التي اعتاد المتسوقون شراءها دائماً من الأصناف المتنوعة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الخدمية والرقابية بالمنطقة على أسوق ومحلات بيع الفاكهة والخضروات للحفاظ على جودة المعروض وتوفره, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وأبدى عدد من المتسوقين رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق والمحلات خلال شهر رمضان المبارك، وأهمية الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة، معربين عن رضاهم لوفرة كافة الاحتياجات التي يتطلبونها .// انتهى //13:53ت م0059