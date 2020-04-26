أبها 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة، اليوم، أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الأكاديمية المعلنة عنها في وقت سابقا، وذلك بعد صدور قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تعيين عدد من المعيدين والمعيدات في كافة التخصصات الأكاديمية.وأوضحت العمادة أنه يتعين على المرشحين استكمال مسوغات التعيين وذلك بعد استئناف الحضور لمقر العمل وانتهاء فترة التعليق بإذن الله.ودعت المتقدمين والمتقدمات للوظائف الأكاديميين لمراجعة الموقع الإلكتروني للعمادة للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات ودرجات المفاضلة والترشيح.// انتهى //14:06ت م0061