الكويت 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 7ر37 نقطة، ما نسبته 81ر0 في المئة ليصل إلى مستوى 2ر4723 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر91 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 3ر24 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 4638 صفقة.وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 37ر0 في المئة، ما يعادل 9ر14 نقطة، ليغلق عند مستوى 2ر4032 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم 2ر41 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2ر1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1194 صفقة.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 2ر49 نقطة، ما نسبته 98ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 3ر5074 نقطة، بينما بلغت القيمة السوفية 01ر23 مليون دينار ، نتيجة تداول 6ر50 مليون سهم عبر 3444 صفقة.في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 5ر21 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3994 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة نتيجة تداول 6ر36 مليون سهم تمت عبر 1023 صفقة بقيمة 2ر1 مليون دينار.// انتهى //14:13ت م0062