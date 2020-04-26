أبوجا 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسقضت قوات الأمن النيجيرية على 89 عنصرًا من أفراد عصابة مسلحة خلال عملية عسكرية في مناطق اشتباكات بين المزارعين ورعاة الماشية شمال غرب البلاد.وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إنيتشا في تصريحات أن القوات الأمنية شنت عملية عسكرية برية وجوية على أفراد عصابة مسلحة بمنطقة كيدان جاجا بمحافظة زامافارا، أدت إلى مقتل 89 من أفراد العصابة المسلحة، وإصابة عدد كبير بجروح.ولفت إينيتشا النظر إلى تحرير 5 رهائن كانوا عند العصابة المسلحة، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، إلى جانب عدد كبير من الماشية و 77 دراجة نارية.ومنذ 4 سنوات تشهد نيجيريا صراعات عنيفة بين العرقية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.// انتهى //15:56ت م0084