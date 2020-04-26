الدمام 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسكثّفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الأمانة ، حيث توزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق ، للتأكد من سلامة الغذاء وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.و بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال أول وثاني أيام رمضان (1700) جولة، و (36) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، كما تم تحرير ( 101 ) إشعار غرامات ومخالفات، فيما تم تطهير وتعقيم (2151) موقع ، وذلك في إطار تظافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية ، حيث حرصت على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين ، للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار ، إضافةً إلى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ ، كما كثفت الأمانة أعمال التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات متطورة مخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، و الإشرافية على مدار اليوم.ودعت الأمانة الى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية. المخصصة لهذا الشأن .// انتهى //16:05ت م0088