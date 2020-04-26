عام / أمانة الشرقية تنفذ 1700 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام رمضان المبارك
الأحد 1441/9/3 هـ الموافق 2020/04/26 م واس
الدمام 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس
كثّفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الأمانة ، حيث توزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق ، للتأكد من سلامة الغذاء وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
و بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال أول وثاني أيام رمضان (1700) جولة، و (36) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، كما تم تحرير ( 101 ) إشعار غرامات ومخالفات، فيما تم تطهير وتعقيم (2151) موقع ، وذلك في إطار تظافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية ، حيث حرصت على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين ، للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار ، إضافةً إلى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ ، كما كثفت الأمانة أعمال التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات متطورة مخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، و الإشرافية على مدار اليوم.
ودعت الأمانة الى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية. المخصصة لهذا الشأن .
// انتهى //
16:05ت م
0088