بريدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقاعة الاجتماعات بمكتبه في ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة عن طريق الاتصال المرئي , مشروع مركزي الدفاع المدني بالسالمية ومركز البصر , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد أبوعباة .واستمع سموه من العميد أبوعباة شرحٍ موجز عن المركزين وإمكانياتهما ، الذين يخدمان الجهات الجنوبية والجهات الشرقية الواقعة بالقرب من مدينة بريدة ، والطرق المتصلة بهما ، إضافة إلى المراكز والهجر المجاورة والطرق المتصلة بتلك المواقع.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه خلال التدشين ، لافتاً الانتباه إلى أن افتتاح هاذين المركزين يأتي تأكيداً لامتداد جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، لتلبية احتياجات سكان المناطق من الخدمات ، وتوفير سبل السلامة في جميع مدن ومراكز وقرى المملكة ، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه ، وأن يعجل بزوال هذه الغمة عن الأمة عامة وعن وطننا الغالي خاصة إنه جواد كريم مجيب الدعاء.// انتهى //16:06ت م0089