الخرطوم 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم عن تسجيل (24) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى (4) وفيات ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس إلى (237) حالة، منها (21) وفاة.وأشارت الوزارة إلى تماثل حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (20)، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة.وشددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.// انتهى //16:17ت م0090