القطيف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، جولات رقابية على المزارع بمحافظة القطيف، بمشاركة الجهات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء، ضبطت خلالها 11.155 كيلوجراما من رؤوس المذبوحات وأطرافها، والشحوم، واللحوم في مسلخ مخالف يعمل دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، إضافةً إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة.وأتلفت الأمانة ٢٥ كيلو جراما لحوم من ملحمة مخالفة، و ١٢٨٥ كيلوجراما من الأسماك ظهرت عليها علامات التلف والفساد ولعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبطت عمالة تتداول الأسماك في أماكن غير صحية، وأنذرت بعض الباعة بعدم بيع الروبيان المجمد كالطازج بعد إذابته، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للمحافظة على الصحة العامة، وضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية. داعيةً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفين من خلال التواصل عبر مركز 940 ونظام بلاغاتي.// انتهى //16:21ت م0092