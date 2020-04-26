لندن 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال عام 2020.وأوضح راب في تصريح لوسائل الإعلام أن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم، وأن العمل جار من أجل الوصول للمستهدَف، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء 100 ألف فحص لكورونا في اليوم.وكان راب - الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بالإنابة حتى انتهاء المرحلة العلاجية لبوريس جونسون - قد صرح بأن هناك مؤشرات على أن المملكة المتحدة بدأت تفوز في حربها ضد فيروس كورونا، مضيفاً أن بلاده لن تغير الإجراءات المطبقة الآن حتى نتأكد من سلامة القرار تماما.مما يذكر أن الحكومة البريطانية قد طلبت إنتاج ما يصل إلى 50 مليون اختبار مناعة جديد كجزء مما يأمل الخبراء في أن يكون تطورا في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.// انتهى //16:21ت م0093